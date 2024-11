Bruno Henrique em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 08:35 • Rio de Janeiro

Bruno Henrique, astro do Flamengo, está sob investigações da Polícia Federal de Brasília. O atacante teve seu nome ligado a uma possível manipulação de apostas, ocorrida em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023, assim como familiares e amigos.

A situação que gerou a apuração da PF e do Ministério Público do Rio de Janeiro aconteceu no dia 1 de novembro do último ano. O Rubro-Negro enfrentou o Santos em Brasília, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Brigando pelo título na ocasião, a equipe de Tite sofreu virada já nos minutos finais, com gol de Joaquim. Nos acréscimos da segunda etapa, Soteldo acertou uma caneta em Bruno, e o árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein, marcou falta do camisa 27 no lance, por tentar acertar o oponente. Além da infração, o jogador recebeu cartão amarelo, não gostou da decisão e esbravejou com Klein, que o expulsou diretamente.

👀 Veja abaixo o lance do cartão de Bruno Henrique:

Foi por esse cartões [amarelo e vermelho], no jogo contra o Santos, no dia 1 de novembro de 2023, que Bruno Henrique jogador do Flamengo foi alvo de uma operação da PF e do Ministério Público do RJ, na manhã de hoje (05/11).



📽️: Premiere / @geglobo pic.twitter.com/IwpqDLkBCR — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 5, 2024

Na súmula, Rafael Klein registrou a ação de Bruno Henrique como temerária, afirmando que o atacante tentou golpear o venezuelano na disputa da bola. Com Gerson expulso ainda na primeira etapa, o Fla não conseguiu reagir nos minutos finais e perdeu o confronto.

Nesta terça-feira (5), mais de 50 policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos. Além de comparecer à residência do jogador para coletar documentos que possam ajudar na investigação, os oficiais também deram sequência ao caso em quatro locais diferentes de Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves).

Familiares e amigos de Bruno Henrique também estão envolvidos no esquema. O MP-RJ detalhou a situação como um possível crime contra a incerteza do resultado esportivo, tipificado na Lei Geral do Esporte e que pode gerar de dois a seis anos de reclusão.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Santos (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)