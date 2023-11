O Santos venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, no Mané Garrincha, e abriu boa vantagem para a zona de rebaixamento. O Rubro-Negro abriu o placar com Pedro, mas o Peixe empatou com Nonato. Ainda no primeiro tempo, Gerson foi expulso, e acabou facilitando a vida para o Santos, que obteve a vitória com Joaquim, que acertou uma bomba no final do segundo tempo para garantir os três pontos.