Com mudanças, Filipe Luís escala Flamengo para jogo decisivo no Campeonato Carioca

O Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado.

A escalação do Flamengo é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Rubro-Negro precisa de combinação de resultados para avançar

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

Com quatro pontos somados e o pior saldo de gols do seu grupo no Carioca, ao lado do lanterna Maricá, a vitória é considerada praticamente obrigatória para o Flamengo. Existe um cenário em que a equipe avançaria às quartas de final sem vencer? Sim, desde que o Nova Iguaçu seja derrotado pela Portuguesa por cinco ou mais gols de diferença. Ou seja, uma possibilidade improvável.

empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; derrota do Boavista para o Bangu; derrota do Madureira para o Volta Redonda.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SAMPAIO CORRÊA

Sexta rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

