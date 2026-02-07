Com mudanças, Filipe Luís escala Flamengo para jogo decisivo no Campeonato Carioca
Rubro-Negro entra em campo às 21h no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado.
A escalação do Flamengo é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.
O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.
Rubro-Negro precisa de combinação de resultados para avançar
Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.
Aposte no Flamengo no Campeonato Carioca! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Com quatro pontos somados e o pior saldo de gols do seu grupo no Carioca, ao lado do lanterna Maricá, a vitória é considerada praticamente obrigatória para o Flamengo. Existe um cenário em que a equipe avançaria às quartas de final sem vencer? Sim, desde que o Nova Iguaçu seja derrotado pela Portuguesa por cinco ou mais gols de diferença. Ou seja, uma possibilidade improvável.
- empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa;
- derrota do Boavista para o Bangu;
- derrota do Madureira para o Volta Redonda.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X SAMPAIO CORRÊA
Sexta rodada - Campeonato Carioca
📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano
🚩 Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias