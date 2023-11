Antes de Tite chegar ao Ninho do Urubu, Everton Cebolinha era um dos jogadores mais questionados do elenco. O atleta não conseguia mostrar o seu bom futebol e não rendia o esperado, principalmente se considerada a relação custo-benefício, visto que o atacante foi uma das contratações mais caras da história do Fla. Com Adenor, o camisa 11 retomou a boa fase, vem sendo titular do Rubro-Negro e tem recebido elogios dos torcedores.