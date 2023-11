O volante chileno, inclusive, foi titular de sua seleção nas duas partidas nesta data Fifa. Somando o tempo de jogo de Erick no empate com o Paraguai em 0 a 0 e a derrota de 1 a 0 para o Equador, o jogador esteve em campo por 160 minutos. Já Arrascaeta atuou por apenas 27 minutos, entrando no segundo tempo da vitória do Uruguai sobre a Bolívia, por 3 a 0; Varela não foi utilizado.