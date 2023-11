No entanto, o retorno da última Data Fifa traz boas lembranças ao torcedor rubro-negro. Logo depois dos jogos das Eliminatórias de outubro, o Fla visitou o Cruzeiro, no jogo que marcou a estreia do técnico Tite à frente do time. A vitória por 2 a 0 reverteu a escrita recente pós-paralisações e o início de uma nova era no comando do clube.