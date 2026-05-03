Leonardo Jardim define a escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco
Equipes entram em campo às 16h (de Brasília)
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Maracanã, o treinador português optou por escalar Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula direita no meio da semana.
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O Flamengo, que vem de empate na Libertadores com o Estudiantes (ARG), chega para o clássico com desfalques importantes. Além de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Erick Pulgar, lesionados, seguem fora. O mesmo vale para Jorge Carrascal, que cumpre suspensão.
Por outro lado, Léo Pereira, Bruno Henrique e Emerson Royal, que se machucaram no jogo na Argentina, se recuperaram e foram relacionados para o clássico. O primeiro, inclusive, começa no time titular.
Escalação do Flamengo
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Plata e Pedro.
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Escalação do Vasco
O Vasco entra em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauan Barros, Thiago Mendes, Rojas, Puma Rodriguez, Brenner, David.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
BRASILEIRÃO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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