FINALIZAÇÕES

- Para não ser um jogo imaginário. O lance que o Arrascaeta finalizou contra o Vasco foi um lance cavado nas costas do adversário. Numa infiltração do Gerson, tem uma bola do Varela de retorno, ele faz o cruzamento e o Arrascaeta vem, parecido com o gol contra o Palmeiras. Não vale pegar 15 minutos de um lado e 15 do outro, juntar as duas coisas e não olhar que no segundo tempo chutamos oito, nove, e eles chutaram uma. Não vale porque aí o número fica fatiado.