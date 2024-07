Tite se esquiva do tema Gabigol, e auxiliar dispara: ‘Trabalhamos com quem está à disposição’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Questionado sobre o uso de Gabigol nos próximos jogos do Flamengo, Tite se esquivou da resposta. Coube a César Sampaio, auxiliar da equipe, explicar a situação do camisa 99 em coletiva.

- Está em uma alçada superior. O empresário do atleta se manifestou publicamente, que existe uma possibilidade de transferência. Nós trabalhamos com os atletas que estao à disposição - disse Sampaio.

Com cinco jogos realizados no Campeonato Brasileiro, Gabigol não pode fazer mais do que uma partida pelo Flamengo caso queira ser transferido no mercado interno. Ainda assim, o jogador pode permanecer no banco de reservas.

Por conta de toda a polêmica, o atleta não foi relacionado parando duelo contra o Cruzeiro, mas pode ser opção diante do Atlético-MG, na quarta-feira (3). No entanto, a expectativa é por uma saída, seja nas próximas semanas, seja no fim do ano.