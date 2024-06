Tite fala sobre relação com Neymar: ‘Vivenciamos uma história muito grande’

Copiar Link

Flamengo e Grêmio se enfrentaram nesta quarta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo, além do campo e bola, o assunto foi Neymar, que esteve no Maracanã para acompanhar a partida. Após a partida, Tite falou sobre a presença do atacante no estádio.

-Eu posso dizer o quão respeitosa foi sempre a relação com o Neymar em todo o tempo de trabalho. De lealdade que nós tínhamos, falando as coisas certas e erradas um para o outro. E o quanto ele foi receptivo a todos os atletas e principalmente aos jovens quando chegavam à Seleção. Estou falando desse capítulo, dessa história que vivenciamos juntos — disse Tite, sobre Neymar

A partida

Em um primeiro tempo pegado, o Flamengo teve a iniciativa. Com velocidade, calma e aplicação tática, o time de Tite envolveu o Grêmio, que até teve boas chances, mas não conseguiu furar a defesa Rubro-negra. No mais, as lesões de Igor Jesus e Everton Cebolinha preocuparam a torcida, que ficou mais aliviada com um golaço de Luiz Araújo no fim da etapa inicial.

No segundo tempo, o Flamengo foi ainda mais pra cima. Logo no início, Bruno Henrique sofreu um pênalti, mas o VAR anulou. Com direito a bola na trave, o Mengo continuou martelando, até Luiz Araújo, com mais um chute milimétrico, ampliou o marcador para 2 a 0. No fim, Edenilson descontou para o Imortal.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de junho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz; Igor Jesus, Lorran e Gérson; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Felipe Carballo, Pepê, Cristaldo e Cristian Pavón; João Pedro Galvão.

