Além de Ayrton Lucas, o Flamengo tem outros três desfalques para a partida desta quarta-feira (26): David Luiz, com dores no joelho direito, Erick Pulgar, em recuperação de lesão, e Gerson, suspenso. Com as ausências, Filipe Luís, Thiago Maia e Victor Hugo assumem as vagas das baixas confirmadas.