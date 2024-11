Software aponta missão ‘quase impossível’ do Atlético-MG contra o Flamengo

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 11:14 • Belo Horizonte (MG)

O jogo de volta da tão aguardada final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG, ocorre no domingo (10), às 16h, na Arena MRV. No duelo de ida, o Rubro-Negro saiu na frente do placar e fez 3 a 1 em cima da equipe mineira. Para empatar o confronto, o Galo precisa marcar pelo menos 2 gols, o que levaria a decisão para os pênaltis. Esse número, no entanto, corresponde à quantidade de tentos que o time carioca sofreu durante todo o campeonato.

Copa do Brasil: Atlético-MG terá grande desafio contra o Flamengo

De acordo com a plataforma Flashscore, líder global em informações esportivas ao vivo, o Atlético deu 35 chutes ao gol durante o torneio, o que corresponde a aproximadamente 4 tentativas por duelo, sendo que a equipe marcou 12 tentos na competição. Isso significa que, na Copa do Brasil, o Galo precisa de 3 chutes para balançar as redes. Portanto, para que o clube conquiste a taça no tempo normal, essa marca precisaria ser triplicada durante os 90 minutos em Belo Horizonte.

A tarefa não será fácil, afinal, o Flamengo tem a melhor campanha desta edição. São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota na competição, sendo os dois últimos resultados em jogos de volta e fora de casa, quando o Rubro-Negro já havia vencido a partida de ida.

O principal destaque fica para a defesa do Flamengo, que sofreu apenas 2 gols durante toda a disputa, um na derrota para o Palmeiras e o outro contra o próprio Atlético, que não interferiram no triunfo da equipe carioca. Além disso, o time balançou as redes 10 vezes e teve 39 chutes no alvo.

Já o Atlético-MG teve um caminho um pouco mais árduo. O clube venceu apenas 4 vezes no torneio, com 3 empates e 2 derrotas. Por isso, precisou correr mais atrás do resultado do que a equipe carioca. Apesar do saldo maior de gols (12), o alvinegro sofreu 8 tentos e também teve menos chutes ao alvo (37) que seu adversário.

Para tentar reverter o resultado neste domingo, o Atlético terá que encontrar os caminhos na defesa do Flamengo e superar seus números atuais. Sem contar os campeonatos estaduais, o Galo possui uma média de gols esperados de 35,26%, enquanto o Rubro-Negro tem essa estatística em 41,47%. Já em toda a temporada, o time mineiro marcou 97 gols e sofreu 73, enquanto a equipe carioca balançou as redes em 103 oportunidades e levou somente 46 tentos, o que comprova a eficácia defensiva do clube.

O Galo conta com um dado importante que pode ser fundamental para a virada da equipe. A equipe venceu seus adversários por 2 gols ou mais em 16 ocasiões nesta temporada. No entanto, o Flamengo perdeu por este placar apenas 3 vezes, nas derrotas para os rivais Fluminense (0x2), e Botafogo (4x1 e 0x2), pelo Brasileirão. O confronto, portanto, promete equilíbrio até o final.

Flamengo e Atlético-MG decidem o título da Copa do Brasil neste domingo (10) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

