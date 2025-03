Sob o olhar de Dorival, Wesley faz mais uma atuação brilhante pelo Flamengo

Foi com gol de Wesley que o Flamengo começou a vitória por 2 a 1 diante do Fluminense na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O lateral, aliás, aproveitou a presença do técnico Dorival Júnior no Maracanã para mostrar ao treinador que está em grande fase para vestir a Amarelinha.

O lateral-direito foi convocado para a Canarinho para disputar os jogos contra Colômbia e Argentina na Data-Fifa deste mês. O nome do jogador era pedido por torcedores na lista de Dorival.

Como foi o gol de Wesley

O gol do Garoto do Ninho saiu logo aos seis minutos de jogo. Ao receber a bola pela direita, ele puxou para o meio e bateu cruzado. O goleiro Fábio não alcançou a bola, que bateu na trave antes de entrar.

Números de Wesley em 2025

Sete vitórias em oito jogos pelo Flamengo (sem derrotas) um gol uma assistência cinco passes para finalização 39 ações defensivas 60 duelos ganhos 67 bolas recuperadas

Wesley em Fluminense x Flamengo . (foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.