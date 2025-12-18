Derrota no Mundial não apaga temporada brilhante do Flamengo de Filipe Luís

Bateu na trave! O Flamengo tentou, mas não conseguiu bater o PSG e ficou com o vice-campeonato do Mundial. A derrota em Doha, no Catar, nos pênaltis, não apaga a temporada brilhante do time carioca. Além disso, a atuação contra o time francês exemplifica a determinação e o alto nível da equipe de Filipe Luís em 2025.

Apesar do gosto amargo da derrota para os torcedores do Flamengo, o sentimento, pelo menos para grande parte da torcida, é de orgulho. Nas redes sociais, rubro-negros exaltam o trabalho do treinador, que fez escolhas importantes na partida desta quarta, fundamentais para que o time conseguisse levar o confronto para os pênaltis.

Diante de uma postura digna do Flamengo, a derrota veio com elementos que, normalmente, não se esperam dessa equipe. A falha de Rossi foi um fator surpresa. O goleiro, responsável por momentos cruciais na temporada, como nas fases eliminatórias da Libertadores, não foi bem contra o PSG. Além do gol, o argentino também vacilou no tento anulado.

Outro fator que não é rotineiro no Flamengo e aconteceu foi o desempenho dos jogadores nas cobranças de pênaltis. Quatro atletas não conseguiram reverter em gol: Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo.

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Flamengo busca renovação com Filipe Luís para seguir no mesmo caminho

Com o término da temporada, o Flamengo busca se aprofundar nas tratativas pela renovação de Filipe Luís. Ainda nesta semana, representantes da diretoria e Filipe Luís se reunirão para tratar do tema. Após a partida, o treinador confirmou que ainda não recebeu oferta.

- Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava voltado para esse jogo e essa final. Sempre foi até o dia de hoje. O que disse para os meus jogadores no intervalo foi não mudar a forma de jogar. Não abrir mão do nosso estilo. Tirar a posse de bola deles e ficar com a nossa. Mas o time deles é muito forte, aguentam fazer muito esforço e tem muitas variações táticas (...) Primeiro, foi uma temporada incrível, mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo, teriam entrada mais se as cobranças caíssem para o nosso lado. É um grupo muito vencedor e ambicioso e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição. Sobre o futuro não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume - explicou o treinador.

Flamengo trata a temporada "com a convicção de que viveu um ano extraordinário"

Logo após o término da partida, o Flamengo soltou uma nota oficial enaltecendo a temporada. O Rubro-Negro conquistou os seguintes títulos: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger.

"O Clube de Regatas do Flamengo encerra a temporada com a convicção de que viveu um ano extraordinário. Um ano de grandes conquistas, de trabalho consistente e de resultados que reafirmam a força do Flamengo dentro e fora de campo.

Atletas, comissão técnica e todos os profissionais que integram o Departamento de Futebol do Flamengo estão de parabéns. Foram protagonistas ao longo de toda a temporada, alcançaram conquistas marcantes, levantaram seis taças, e representaram o clube com respeito à sua história.

Na decisão da Copa Intercontinental, disputada hoje, o resultado não foi o que desejávamos, mas isso não apaga nem diminui o que foi construído ao longo do ano. As conquistas alcançadas, são motivo de orgulho para o clube.

O Flamengo agradece, de forma especial, à torcida que esteve em Doha, empurrando o time até o último minuto, aos que lotaram o Maracanã e outros estádios nos fazendo bater recordes de público e a todos os rubro-negros, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que ao longo de toda a temporada demonstraram seu apoio incondicional. A presença, a paixão e a confiança da Nação são parte essencial da grandeza do Flamengo.

O ano se encerra com a certeza de que o Flamengo seguirá sempre buscando mais. Em 2026, o clube continuará trabalhando com seriedade e planejamento para competir no mais alto nível.

Uma vez Flamengo, sempre Flamengo."

