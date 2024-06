Sem prejuízo do calendário, Flamengo encara Vasco em busca manter longo tabu contra rival

No único clássico em 2024, Flamengo empatou com o Vasco pelo Campeonato Carioca (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação às oitavas de final da Libertadores garantida, o Flamengo volta sua atenção para a retomada do Brasileirão. E a equipe de Tite tem um clássico contra o Vasco logo de cara, neste fim de semana.

Embora o confronto tenha sido adiado por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro devido a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, o Rubro-Negro não foi afetado pelo calendário. O clube não contará com nenhum desfalque por conta da Data Fifa.

Com isso, Tite terá Pulgar, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta à disposição para o clássico. Essa foi uma das "exigências" feitas por Marcos Braz, Vice-Presidente de Futebol do Flamengo, quando soube do adiamento da competição nacional.

- No sábado, iríamos jogar contra o Vasco e teríamos todos os jogadores disponíveis. O que não pode é botar esse jogo, remarcar esse jogo para dentro da Data Fifa em que não vamos ter alguns jogadores. O que esperamos da CBF, em relação ao Flamengo, é que não seja ampliada essa falta de isonomia que acho que já está tendo no Campeonato Brasileiro - disse o dirigente após o duelo contra o Bolívar, pela Libertadores.

LONGO TABU

Com o elenco quase completo, o Flamengo busca manter um longo tabu contra o Vasco, neste domingo (2). O Rubro-Negro não é derrotado pelo Cruz-Maltino em competições de âmbito nacional desde o Brasileirão 2015.

De lá para cá, o Vasco derrotou o Flamengo em apenas quatro ocasiões, sendo todas elas válidas pelo Campeonato Carioca. Nos últimos 10 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Mais Querido venceu seis partidas e saiu de campo com o marcador igualado quatro vezes.

Vindo de quatro vitórias consecutivas, a equipe de Tite espera manter a boa fase diante do Cruz-Maltino, que vive um longo jejum contra o maior rival. E, se possível, chegar na liderança do Brasileirão na volta do torneio.