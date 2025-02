Sem Arrascaeta, Flamengo está relacionado para o clássico com o Fluminense

O Flamengo divulgou na tarde desta sábado (8) a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro não contará com os uruguaios Giogian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz e Guillermo Varela.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Flamengo: vidente crava favorito para clássico do Cariocão

Na lista rubro-negra, constam 26 jogadores para a partida contra o Fluminense. O Fla informou em comunicado oficial que os jogadores Arrascaeta, De la Cruz e Varela foram poupados por controle de carga.

— Cumprindo o planejamento estabelecido no início da temporada, os jogadores De Arrascaeta e De La Cruz treinaram no CT George Helal na manhã deste sábado. O atleta G. Varela também participou da atividade. O trio volta a trabalhar no Ninho no domingo (9) — explicou o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Confira a lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Dyogo Alves e Leo Nannetti

Zagueiros: Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Daniel Sales e Wesley

Meias: Allan, Cleiton, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Plata

O Fla também informou: “Cumprindo o planejamento estabelecido no início da temporada, os jogadores De Arrascaeta e De La Cruz treinaram no CT George Helal na manhã deste sábado. O atleta G. Varela também participou da atividade. O trio volta a trabalhar no Ninho no domingo (9).”

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

9ª rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (auxiliares); Ewerton Marques Ribeiro (quarto árbitro); Rodrigo Carvalhaes de Miranda, Silvert Faria Sisquim e Tarcizo Pinheiro Caetano (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Agustín Canobbio e Germán Cano.



FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson; Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo