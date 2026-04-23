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Saúl atualiza estado de saúde do filho e agradece apoio da torcida do Flamengo

Atleta revelou que seu filho passou 3 dias na UTI antes de jogo contra o Bahia

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/04/2026
17:25
Saúl durante vitória do Flamengo contra o Juventude (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraSaúl é pai de três filhos: África, Enzo e Marco (Foto: Gilvan de Souza/Glamengo)
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Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia no Maracanã, Saúl revelou que seu filho Enzo passava por problemas de saúde e, por isso, precisou ser internado em uma UTI. Nesta quinta-feira (23), o meio campista do Flamengo atualizou a torcida que estava preocupada com a saúde do pequeno Enzo. Em recuperação, o filho de Saúl já encontra-se em casa sob os cuidados da família.

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Saúl agradece carinho da torcida do Flamengo com seu filho Enzo (Foto: Reprodução)
Saúl agradece carinho da torcida do Flamengo com seu filho Enzo (Foto: Reprodução)

"Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar."

disse Saúl após Flamengo x Bahia

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Em jogo de golaços, Flamengo bate o Vitória pela Copa do Brasil

Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo Erick acertaram dois chutaços, sem chances para os goleiros. Já na segunda etapa, Pedro garantiu o gol do triunfo do time carioca, que sai na frente na busca pela classificação para a próxima etapa do torneio.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. Ou seja, com o resultado desta quarta, o Flamengo depende apenas de um empate fora de casa para sacramentar a classificação.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no domingo. A partida será em Belo Horizonte. Já o Vitória, no mesmo dia, visita o Athletico.

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