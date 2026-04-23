Saúl atualiza estado de saúde do filho e agradece apoio da torcida do Flamengo

Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia no Maracanã, Saúl revelou que seu filho Enzo passava por problemas de saúde e, por isso, precisou ser internado em uma UTI. Nesta quinta-feira (23), o meio campista do Flamengo atualizou a torcida que estava preocupada com a saúde do pequeno Enzo. Em recuperação, o filho de Saúl já encontra-se em casa sob os cuidados da família.

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Saúl agradece carinho da torcida do Flamengo com seu filho Enzo (Foto: Reprodução)

"Não está sendo fácil para mim, porque meu filho do meio está na UTI, dormiu os últimos três dias no hospital, e tive que jogar hoje. Foi pesado, mas consegui desfrutar." disse Saúl após Flamengo x Bahia

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Em jogo de golaços, Flamengo bate o Vitória pela Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo e Erick acertaram dois chutaços, sem chances para os goleiros. Já na segunda etapa, Pedro garantiu o gol do triunfo do time carioca, que sai na frente na busca pela classificação para a próxima etapa do torneio.

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O jogo de volta será no dia 15 de maio, em Salvador. Ou seja, com o resultado desta quarta, o Flamengo depende apenas de um empate fora de casa para sacramentar a classificação.

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no domingo. A partida será em Belo Horizonte. Já o Vitória, no mesmo dia, visita o Athletico.