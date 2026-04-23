André Rizek elogia jogador do Flamengo, mas faz ressalva: 'Aqui ele sobra'

O triunfo do Flamengo sobre o Vitória na Copa do Brasil acendeu ainda mais um debate sobre Pedro, atacante cotado para vestir a Amarelinha na Copa do Mundo. André Rizek elogiou o jogador, mas fez uma ressalva importante.

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No programa "Redação Sportv", o jornalista questionou se Pedro teria capacidade de render em um contexto europeu.

- O Pedro quando joga no futebol de alto nível, contra clubes europeus, ou fica no banco ou não aparece. O Filipe Luís não escalou o Pedro contra o Chelsea, entrou no final. Contra o Bayern não entrou, contra o PSG não fez um grande jogo. Na copa de 22, a participação dele contra a Croácia não foi exuberante. Jogou poucos minutos. Agora, a gente vê ele aqui no Brasil e se derrete. Aqui de fato ele sobra - opinou sobre Rizek sobre o atacante do Flamengo.

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Pedro está cotado a ganhar uma vaga na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O treinador italiano já falou publicamente que gosta do atacante do Flamengo, e o centroavante vive grande momento no Rubro-Negro.

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Pedro comemora gol em Flamengo x Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo do Flamengo

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle contra o Vitória, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave. Vitória do Flamengo na Copa do Brasil.