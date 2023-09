No Flamengo, Sampaoli chegou para ocupar a vaga de Vítor Pereira e ficou marcado por jamais repetir uma escalação, o relacionamento desgastado com atletas e funcionários do clube, além do fracasso em não conseguir levantar uma taça. O principal problema enfrentado por Sampaoli no Rubro-Negro foi a agressão do ex-preparador físico do clube Pablo Fernández em Pedro depois da vitória sobre o Atlético-MG. O preparador acabou sendo demitido pelo Flamengo.