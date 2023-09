Em jogo sonolento, Flamengo e Goiás não saíram do 0 a 0 no Estádio da Serrinha, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no entanto, agradou a Jorge Sampaoli, que em entrevista coletiva, elogiou a atuação do Rubro-Negro.