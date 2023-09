O jogo em que Jorge Sampaoli foi expulso foi disputado no dia 10 de agosto, no Estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai. Na partida em questão, o Olimpia venceu o Flamengo por 3 a 1, de virada, e eliminou o Rubro-Negro - atual campeão da Copa Libertadores - de forma precoce do torneio.