O recorde não orgulha em nada os flamenguistas, que protestaram sobre o valor dos ingressos desde que os preços foram revelados pelo clube. No setor oeste inferior, os ingressos para o público geral custaram R$ 1.500,00. Já no Maracanã Mais, as entradas saíram por R$ 4.500,00. Vale lembrar que, especificamente para a final da Copa do Brasil, a diretoria do Flamengo colocou um aumento considerável no valor dos ingressos, atitude que gerou, inclusive, uma denúncia no Procon-RJ. O clube foi notificado e justificou o custo dos bilhetes pela "oferta e demanda".