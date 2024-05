Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Gabigol está liberado para atuar pelo Flamengo, foi relacionado e tem presença confirmada junto à delegação rubro-negra para enfrentar o Amazonas nesta quarta-feira (1). O jogo vale pela terceira fase da Copa do Brasil.

Contudo, a presença do camisa 10 entre os titulares é improvável. Isso se deve ao período de "inatividade" do atacante no decorrer dos dias de afastamento, em razão da suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping.

Gabi estará em partida do Rubro-Negro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Durante o tempo ausente, Gabigol sequer estava liberado para treinar nas dependências do Flamengo. A suspensão determinava que ele não poderia praticar nenhuma atividade relacionada ao clube.

Mesmo assim, o jogador manteve uma rotina de treinos por conta própria. O Lance! soube que Gabigol está bem fisicamente, mas para ficar no ritmo dos companheiros de Flamengo ainda é preciso tempo de readaptação e mais treinamentos. Desde quando o efeito suspensivo foi conquistado, o atacante estava à disposição, e o clube optou por relacioná-lo.

Uma possível escalação do time treinado por Tite para jogar a Copa do Brasil conta com os seguintes nomes: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

Com Gabigol entre os relacionados, o Flamengo recebe o Amazonas às 21h30, no Maracanã.