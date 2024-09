Rossi revela se Flamengo priorizará Copa do Brasil ou Brasileirão

O goleiro argentino do Flamengo, Agustin Rossi. (Foto de DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante a entrevista coletiva após o empate sem gols entre Peñarol e Flamengo, na noite desta quinta, que eliminou o time carioca da Libertadores, o goleiro Rossi comentou sobre os dois campeonatos que o time rubro-negro ainda tem a disputar. Além disso, o jogador falou se a equipe irá priorizar algum dos torneios - o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

— Flamengo é muito grande para priorizar só uma competição. Se conseguirmos ganhar, vamos continuar lá no topo. O Botafogo continua na Libertadores, mas o Palmeiras também saiu. A gente acredita muito. Priorizar, não dá. Vamos procurar isso para ficar tranquilo e feliz, que o trabalho está sendo bem feito — falou.

A partida

No primeiro tempo, o Flamengo chegou com perigo no início da partida com Plata recebendo cruzamento e cabeceando para defesa de Aguerre. O Peñarol respondeu com Léo Fernández cobrando uma falta com veneno para intervenção de Rossi. O Rubro-Negro controlou a partida, teve mais volume, mas não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

No segundo tempo, o Flamengo não voltou bem, e as substituições de Tite também não funcionaram. A equipe apostou em muitos cruzamentos de forma desorganizada e deu espaços para o Peñarol contra-atacar, mas os uruguaios também não souberam aproveitar os erros do time visitante.