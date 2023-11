Com muitas coincidências pairando no ar, a torcida do Flamengo se vê esperançosa na briga pelo título, enquanto a do Botafogo entra em um cenário de preocupação, considerando o declínio das atuações do time no Brasileirão 2023. A situação está embolada no topo da classificação, e todo jogo é importante para a briga pelo título.