Uma coincidência curiosa chamou atenção de torcedores do Flamengo nas redes sociais nesta sexta-feira (7). Ao fim da rodada 32 do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro está na 6ª posição, a seis pontos do líder do torneio. A situação é semelhante a de 2009, quando o clube terminou campeão.