Arrascaeta pede foco no Flamengo após polêmica com De La Cruz

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (23), o meia Giorgian de Arrascaeta voltou a se posicionar sobre a polêmica envolvendo seu compatriota, De La Cruz, e o departamento médico do Flamengo. O camisa 10 afirmou que as "coisas de extracampo" não podem atrapalhar o desempenho da equipe.

'Não queremos que as coisas de extracampo nos atrapalhem'

Questionado sobre o vazamento das mensagens do médico José Luiz Runco, Arrascaeta, que já havia postado uma mensagem de apoio a De La Cruz nas redes sociais, reforçou seu posicionamento e buscou blindar o grupo.

Postagem de Arrascaeta para De La Cruz (Foto: Reprodução)

— Independentemente de quem for, se for o De La Cruz ou outro jogador, esse elenco é muito fechado entre nós e sempre buscamos a excelência em treino e jogo, então não queremos que as coisas de extracembolso nos atrapalhem — declarou o uruguaio.

— A única coisa que posso falar é: como fiz com ele, posso fazer com outros companheiros, porque quero o melhor do meu grupo, todo mundo focado para cada partida — completou.

A polêmica: médico criticou a contratação de De La Cruz

A crise nos bastidores começou após o vazamento de uma mensagem de José Luiz Runco, até então chefe do departamento médico do Flamengo, em um grupo de WhatsApp. O doutor criticou a compra de De La Cruz, ainda na gestão anterior, por conta de uma lesão crônica no joelho que o meia possui, chegando a classificar a situação como "irreparável".

De La Cruz tem sofrido com problemas físicos no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O momento de De La Cruz no Flamengo

Após um bom primeiro semestre, o meia uruguaio vem encontrando dificuldades no meio do ano e não atua desde a partida contra o Santos. Ele foi desfalque no clássico contra Fluminense e no jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. Durante o Mundial de Clubes, o jogador participou de poucas atividades com o grupo e só entrou em campo na eliminação para o Bayern de Munique.