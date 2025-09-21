Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo sofreu um acidente na descida da serra de Petrópolis em direção ao Rio de Janeiro neste domingo (21). O veículo desceu parcialmente um barranco e ficou sobre um canteiro de mato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Apesar do susto, nenhum torcedor ficou ferido. Equipes de guincho e profissionais especializados atuaram no local para auxiliar na remoção do ônibus. O incidente provocou congestionamento na via.

O ônibus seguia para o Maracanã, onde Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h30, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ônibus de torcedores do Flamengo tomba parcialmente na descida da serra de Petrópolis (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Flamengo x Vasco: como chegam os times?

O Rubro-Negro vive ótimo momento e não é derrotado há 10 partidas. Na quinta-feira (18), a equipe de Filipe Luís venceu o Estudiantes por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o time lidera a competição com 50 pontos.

continua após a publicidade

Para o clássico deste domingo, a única ausência confirmada no Flamengo é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso do pé direito e já realiza trabalhos de fisioterapia em campo. Além dele, Alex Sandro e Jorginho, que ficaram de fora das últimas partidas e eram dúvidas para o duelo contra o Estudiantes por lesões musculares, têm chances de jogo, mas podem ser poupados visando o confronto de volta na Argentina, na próxima quinta-feira (25).

O Vasco, por sua vez, tenta encontrar equilíbrio sob o comando de Fernando Diniz e vem de empate por 2 a 2 com o Ceará na última rodada do Brasileirão. A equipe soma 23 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela.

continua após a publicidade

O Cruz-Maltino também terá desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e cumpre suspensão. Além disso, o departamento médico não traz boas notícias: Jair, que passou por cirurgia nesta semana, está oficialmente fora da temporada; Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências. O lateral-esquerdo está praticamente descartado, enquanto o volante será reavaliado até domingo (21).