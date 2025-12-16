Jorginho enaltece PSG e dá receita ao Flamengo: 'Precisa ir além dos limites'

O Flamengo encara o PSG na tarde desta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), pela grande decisão do Mundial. Para o confronto em Doha, no Catar, o meio-campista Jorginho, que jogou grande parte da sua carreira na Europa, enalteceu a qualidade do time francês. Além disso, disse a receita que o Rubro-Negro, campeão em 1981, precisa seguir para buscar o bicampeonato.

- A partida perfeita seria necessária! Pelo jogo que é, pela grandeza que é e a equipe que vamos enfrentar. A gente precisa ir além dos limites para poder ganhar um jogo assim. A gente sabe disso e estamos trabalhando para isso. É esperar amanhã e ver o que vai acontecer - explicou Jorginho.

Jorginho com a taça do Flamengo do Derby das Américas (Foto: Karim Jaafar/AFP)

- A qualidade técnica deles é muito forte. E a velocidade na transição também, o perde-pressiona é bem forte. Tem algumas características que eles vêm fazendo muito bem, mas como todo time tem as suas carências, seus pontos fracos digamos, que a gente tem que tentar encontrar para vencer o jogo - disse em outro trecho.

Flamengo precisa entender o risco-benefício

A partida contra o PSG contará com um confronto muito interessante entres os técnico Filipe Luís e Luis Enrique. Para Jorginho, o time brasileiro precisa entender o jogo e buscar analisar o risco-benefício.

- Acredito que a gente precisa preparar bem e entender o risco-benefício. Obviamente temos que acreditar no que fazemos, e conseguindo sair desses gatilhos de pressão bem, abre uma grande chance de atacar verticalmente uma equipe que pressiona muito bem. Aí é onde vem a questão de quando vale a pena correr esse risco e em que situação. Vai depender da leitura dos nossos jogadores - detalhou.

