O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 nas penalidades máximas, após um empate sem gols no tempo regulamentar. A conquista do bicampeonato Brasileiro sub-20 colocou o Rubro-Negro como o time com mais títulos no formato atual na categoria (iniciado em 2015), ao lado justamente do Alviverde, que também ergueu duas taças.