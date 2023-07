Com a janela de transferências do meio do ano disponível e próxima do fechamento, o Flamengo se movimenta em busca por reforços e também liga o alerta acerca de possíveis saídas. Neste cenário, Pedro está sendo cobiçado e na mira do Tottenham, as negociações por Claudinho avançam, e o Rubro-Negro sonda a situação de Gustavo Scarpa. Veja notícias: