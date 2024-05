Primeiro jogo de Gabigol pelo Flamengo no Maracanã após polêmica gera debate e burburinho nas arquibancadas

Gabigol permaneceu no banco de reservas do Flamengo no jogo contra o Millonarios (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Protagonista nas últimas semanas devido a polêmica foto vazada com a camisa do Corinthians, Gabigol reencontrou a torcida do Flamengo no Maracanã. No jogo contra o Millonarios, o centroavante ficou no banco de reservas durante os 90 minutos.

Ainda assim, o camisa 99 gerou muito debate entre os torcedores que compareceram ao jogo. Em conversa com o Lance!, parte dos entrevistados pedia o fim do ciclo do atacante com a camisa do Rubro-Negro, enquanto outros seguiam o exaltando e na expectativa por uma renovação de contrato.

Apesar da polêmica, existe o consenso de que Gabigol está no hall dos maiores ídolos do clube. O atleta foi protagonista nas duas últimas conquistas de Libertadores do Flamengo, tendo marcado dois gols contra o River Plate em 2019 e balançado as redes contra o Athletico-PR em 2022.

Nas arquibancadas, Gabigol gerou um burburinho entre uma parte dos torcedores quando foi aquecer. Os fãs que estavam mais próximos do ídolo nos setores oeste inferior e sul inferior ficaram divididos entre o apoio e as vaias e xingamentos.

Gabigol participou apenas do aquecimento no jogo contra o Millonarios (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

De forma geral, o Maracanã ficou indiferente com a presença do camisa 99 sem que houvesse uma crítica mais efusiva. Mas também não houve pedidos para sua entrada ou cânticos em seu nome, como era costumeiro desde o retorno do atleta da punição por uma suposta fraude em um exame antidoping.

Na vitória sobre o Millonarios, a Nação optou pelo apoio ao Flamengo durante o jogo inteiro e foi um motor para mais um grande desempenho da equipe de Tite. Resta saber como será a reação do público quando Gabigol voltar, de fato, aos gramados depois da polêmica, o que ainda não aconteceu.