Presidente do Flamengo, Landim se esquiva sobre renovação de Gabigol e dá detalhes sobre projeto do novo estádio

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Na saída do Conselho Técnico da CBF, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu detalhes sobre o projeto do novo estádio do clube. O mandatário acredita em um desfecho positivo para a construção da casa do Mais Querido na região do Gasômetro.

- A gente está discutindo com a Caixa e com a prefeitura. Teve a presença de uma pessoa muito importante e ativa na Câmara dos Deputados, que está tentando ajudar. A gente tem dados passos importantes nesse sentido. Não quero ficar adiantando muita coisa, porque as ações não passam pelo Flamengo. Mas o projeto está avançando.

Além disso, Landim foi questionado sobre a renovação de contrato de Gabigol, mas preferiu se esquivar do tema. O presidente afirmou que não há nenhuma novidade em relação ao tema, e o atacante segue com vínculo até o fim de 2024.

Nesta terça-feira (28), o Flamengo recebe o Millonarios pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e encara o Vasco, pelo Brasileirão, no domingo (2).