Histório de lesões e sem moral com Sampaoli



O primeiro motivo é o histórico recente de lesões do jogador. Desde que chegou ao Flamengo, o único ano de Rodrigo Caio sem problemas foi 2019, quando ele atuou em 60 jogos e foi um dos destaques nos títulos da Libertadores e do Brasileirão.



As temporadas seguintes, no entanto, foram marcadas por ausências. Em 2022, foram 12 partidas. Em 2023, são apenas nove até o momento, sendo que seis foram pelo Carioca e a última foi há quase quatro meses, quando o Flamengo perdeu para o Inter no Beira-Rio.



Apesar de estar treinando normalmente, Rodrigo Caio também não está com moral com Sampaoli. O técnico argentino o considera a quinta - e última - opção de zagueiro no elenco e escalou até mesmo o contestado Pablo como titular antes de usar o camisa 3.