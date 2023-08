Desde o processo de reestruturação iniciado pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo profissionalizou diversas áreas. Com as finanças em dia, o mandato de Rodolfo Landim se iniciou com condições de injetar dinheiro na montagem do elenco e colher os frutos com o trabalho feito no Ninho do Urubu. A gestão atual também conseguiu manter a organização 'de bastidores' da Gávea. No entanto, quando o assunto é futebol, a história muda de figura.