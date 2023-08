SEGUNDO TEMPO



A situação rubro-negra ficou ainda mais tranquila no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, Petterson recebeu cruzamento de Werton e chutou firme para ampliar o placar. Após sofrer o terceiro gol, o Santos passou a demonstrar dificuldades, errou demais na defesa e não conseguiu oferecer perigo no ataque.



O QUE VEM POR AÍ?



O adversário do Flamengo na decisão sairá do confronto entre Palmeiras e Corinthians. No jogo de ida, o Verdão venceu por 5 a 1 e se aproximou da vaga. O duelo de volta será na próxima terça-feira (15).