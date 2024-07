Por onde andam os meias do Flamengo que venceram a concorrência com Richard Rios?

Destaque do Palmeiras e da Colômbia, Richard Rios foi dispensado pelo Flamengo em 2022 (CHRIS CODUTO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques da Colômbia na Copa América, Richard Rios é uma das principais peças do Palmeiras comandado por Abel Ferreira. No entanto, o atleta fez base no Flamengo, mas foi preterido e dispensado em 2022.

O volante chegou ao Rubro-Negro em 2019 por conta de uma indicação de um olheiro do clube após um torneio de futsal. O volante participou da conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 daquele ano, em que fazia parceria com João Gomes, atualmente na Seleção Brasileira.

No início de 2020, Richard Rios participou de dois jogos do Campeonato Carioca em que o Flamengo optou por entrar em campo com uma equipe alternativa. Em jogos contra Vasco e Fluminense, o atleta atuou ao lado de Hugo Moura e Vinícius Souza, mas retornou para a base na sequência.

No mesmo ano, o colombiano participou do confronto com o Palmeiras, pelo Brasileirão. Na época, o Rubro-Negro era comandado por Domènec Torrent e foi utilizado por conta de um surto de Covid-19 no elenco.

Com poucas oportunidades no profissional, Rios foi emprestado ao Mazlatán, do México, em junho de 2021, onde permaneceu por um ano. Na volta, o volante retornou com uma grave lesão no joelho e foi dispensado do clube, visto que a concorrência também ficou pesada na posição.

João Gomes

Principal nome da geração do Flamengo, João Gomes subiu ao profissional em 2020 e foi peça chave nas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil de 2022. Nesse período, Richard Rios tinha retornado de empréstimo, mas não tinha espaço no elenco principal para acomodar o colombiano.

No plantel, o Rubro-Negro também contava com Victor Hugo, além de ter acertado as chegadas de Arturo Vidal e Erick Pulgar visando o segundo semestre de 2022. Por conta disso, o clube não achou necessário manter Richard Rios.

João Gomes brilhou no Flamengo e atualmente é titular da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vinícius Souza

Integrado ao profissional no fim de 2019, Vinícius Souza era tratado como uma das principais promessas da equipe. No entanto, o volante teve uma passagem curta pelo Flamengo e atuou com Richard Rios em apenas dois jogos do Campeonato Carioca 2020.

Na janela de transferências do meio do ano, o atleta se transferiu para o Lommel, da Bélgica. Em 2022, o meia atuou por empréstimo no Espanyol e foi contratado em definitivo pelo Sheffield United em 2023. Em sua primeira temporada na Premier League, Vinícius Souza foi um dos poucos destaques do lanterna do Campeonato Inglês e é especulado em outros clubes.

Hugo Moura

O atual volante do Vasco não atuou na base com Richard Rios, visto que é dois anos mais velho em relação ao colombiano e foram de gerações diferentes. No entanto, o volante atuou ao lado do atleta do Palmeiras nas poucas oportunidades em que o destaque da Copa América jogou pelo Flamengo.

No entanto, Hugo Moura não teve o mesmo sucesso em relação aos outros nomes, tendo rodado por diversas equipes do futebol brasileiro. O atleta passou por Coritiba, Athletico-PR e foi contratado pelo Cruz-Maltino em 2024.