"Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há dois dias uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo, e a prórpia torcida que falou que ia fazer, fez. Foi lá, o Marcos Braz estava com a filha dele, em uma situação totalmente constangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele. Ele tomou uma reação, vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acbaou reagindo. Mas, ele é a vítima dessa historia. Ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas. Esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. É crime".