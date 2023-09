Leandro estava em um shopping do Rio de Janeiro quando viu Marcos Braz dentro de uma loja, comprando um presente para a filha. Ele se dirigiu ao dirigente e manifestou insatisfação com o atual momento do clube. Ao ir embora, o jovem foi agredido e, inclusive, levou uma mordida na virilha. Ao 'ge', Braz disse ter sido xingado e ameaçado. A defesa do torcedor nega.