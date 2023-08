Wendel não era a primeira opção do Flamengo nesta janela de transferências. O Rubro-Negro havia colocado seus esforços nas negociações por Claudinho, também do Zenit, e por Nicolás De La Cruz, do River Plate. No entanto, com a dificuldade junto ao time argentino pela liberação do volante, o Fla resolveu mudar o foco e voltou as atenções a Wendel.