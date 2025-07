Pedro chega a marca importante de gols nos clássicos; confira

O gol da vitória por 1 a 0, do Flamengo sobre o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi uma marca importante para o atacante Pedro em clássicos. O camisa 9 rubro-negro chegou a 23 participações em gols nas partidas contra os três maiores rivais da equipe.

Desempenho de Pedro em clássicos

O Tricolor das Laranjeiras, time que o revelou, é a segunda maior vítima do atacante, tendo sofrido sete gols do centroavante e uma assistência em 20 partidas disputadas. O centroavante foi revelado em Xerém e vendido para a Fiorentina, da Itália, antes de chegar ao Rubro-Negro, em 2020.

Por outro lado, o Vasco é a maior vítima de Pedro, com oito gols e três assistências em 17 partidas. O último foi marcado na goleada por 6 a 1 sobre o Cruz-Maltino, no ano passado.

Dos rivais cariocas, o Botafogo é quem menos sofreu com o camisa 9 rubro-negro. Foram apenas três gols e uma assistência em 17 jogos. O último marcado contra o Alvinegro foi na vitória do Flamengo por 3 a 1, em confronto válido pelo Campeonato Carioca de 2022.

Como foi a vitória sobre o Fluminense?

No geral, a partida foi morna e não teve muitas emoções. O Flamengo controlou a posse de bola e ocupou o campo de ataque, mas não levou perigo e nem sequer chutou ao gol defendido por Fábio no primeiro tempo.

A primeira boa chance só foi acontecer na volta para a etapa final, quando Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Ortiz cabeceou para defesa de Fábio. No entanto, a partida seguiu morna depois disso até que Pedro recebeu na área e bateu para a boa defesa de Fábio.

No lance seguinte, Luiz Araújo cobrou escanteio, Léo Ortiz desviou, e o camisa 9 rubro-negro abriu o placar no Maracanã, no retorno dele ao time após ter sido afastado por indisciplina.