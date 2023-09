- Disparada a pior fase do Gabigol com a camisa do Flamengo e que 2023 fraco do camisa 10. Tecnicamente muito abaixo e com postura que merece ser questionada. Equipe com atuação tenebrosa, momento ruim e o capitão rubro-negro é expulso desse jeito. Prejudicou o time. Inadmissível -, analisou.