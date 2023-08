Flamengo x Olímpia: odds, estatísticas e informações do jogo pela Libertadores

Com a vitória e uma (grande) polêmica na bagagem, o Flamengo encara o Olímpia nesta quinta-feira (3), às 21h, no Maracanã. Após a vitória contra o Galo, por 2 a 1, o Rubro-Negro tenta deixar a confusão entre Pedro e o preparador físico de lado e focar na Libertadores.

Flamengo e Olímpia já se tornaram rivais frequentes ao longo da história. A partida desta quinta será a 17ª entre as equipes, com o Flamengo tendo sete vitórias, contra quatro dos paraguaios. Os outros cinco jogos terminaram empatados.

A última partida entre as duas equipes aconteceu em 2021, também pela Libertadores. O Flamengo goleou nas duas partidas (4 a 2 e 5 a 1) e avançou no torneio o qual se consagrou campeão no final.

O confronto é o mais desequilibrado de acordo com a casa, e marca 1.23 de odds para a vitória do Flamengo, 6.40 no empate e surpreendentes 12.00 na vitória do Olímpia.