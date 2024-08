Oitavas da Libertadores: Flamengo e Bolívar se reencontram com ‘novas caras’ no mata-mata

Autor de gol em La Paz, Viña desfalca o Flamengo nos jogos contra o Bolívar, pela Libertadores (Foto: Jorge Bernal/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Bolívar se reencontram nas oitavas de final da Libertadores em busca de uma vaga entre os oito melhores clubes da competição, no Maracanã. Após dois embates na fase de grupos, as equipes voltam a se enfrentar, mas com algumas modificações.

Mudanças no Flamengo

No primeiro jogo entre os times, o Rubro-Negro optou por poupar algumas de suas principais peças. Na altitude, os comandados por Tite foram derrotados por 2 a 1, sendo que Viña havia feito o único gol dos cariocas. No entanto, o lateral-esquerdo sofreu uma lesão no joelho direito e está descartado dos jogos.

No duelo do Maracanã, o Flamengo goleou os bolivianos por 4 a 0, tendo Cebolinha como um dos protagonistas da partida. No confronto, o camisa 11 marcou um gol e contribuiu com uma assistência para Gerson. No entanto, o atacante está fora da temporada devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Cebolinha foi protagonista na goleada do Flamengo sobre o Bolívar por 4 a 0 (Thiago Ribeiro/AGIF)

Com isso, Tite precisará fazer mudanças em relação a dois personagens que foram protagonistas nos jogos contra o Bolívar válidos pela fase de grupos. Naturalmente, Luiz Araújo e Ayrton Lucas, que balançou as redes contra o adversário das oitavas de final na goleada, devem ser titulares.

O uruguaio Varela também deve ser desfalque por conta de uma lesão no quadril e deve dar lugar a Wesley, que tem negociações avançadas para deixar o Flamengo e reforçar a Atalanta. O camisa 43 esteve na derrota em La Paz e ficou no banco de reservas na goleada no Rio de Janeiro.

Mudanças no Bolívar

Artilheiro do Bolívar na Libertadores, o brasileiro Chico da Costa deixou a Academia e se transferiu para o Cerro Porteño, do Paraguai. O centroavante chegou a marcar um dos gols da vitória de sua ex-equipe sobre o Flamengo na altitude.

A linha de defesa também sofreu sérios desfalques com as saídas do zagueiro Ordóñez e do lateral-direito Saavedra. No entanto, os bolivianos se reforçaram no mercado e lideram o campeonato local com sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 partidas.

O clássico entre Bolívar e The Strongest, que aconteceria no último fim de semana, foi adiado para que os clubes pudessem ter uma semana cheia de treinamentos visando a Libertadores. Resta saber como será o comportamento dos visitantes no Rio de Janeiro após uma goleada sofrida em um jogo de pouco valor para a Academia naquele momento, que liderava o Grupo E com folga.

Chico da Costa deixou o Bolívar na janela de transferências (Foto: Jorge Bernal/AFP)