⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Flamengo controlou as ações de jogo e abriu o placar na segunda boa chance de Gabigol na partida após receber um cruzamento de Luiz Araújo e escorar de primeira. Na reta final, o garçom teve a oportunidade de ampliar o marcador, mas parou no goleiro do Volta Redonda.



No início da segunda etapa, a equipe de Tite diminuiu a intensidade e sofreu um susto com uma bola na trave da equipe visitante. No entanto, o Rubro-Negro aumentou o ritmo na reta final e ampliou o placar com Pedro convertendo um pênalti após sua primeira cobrança, que havia sido defendida, ter sido anulada por conta de um erro de Paulo Henrique, que se adiantou antes da batida do centroavante. Abatido, o Volta Redonda deu muito espaço, e Ayrton Lucas aproveitou um passe de Arrascaeta nos acréscimos para dar números finais ao duelo.