Na mira do Flamengo, Claudinho está nos planos do Zenit, mas negociação não é descartada

Escrito por João Brandão • Publicada em 09/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na mira do Flamengo na janela de transferências, Claudinho está nos planos do Zenit para a temporada 2024/2025. O atleta segue o cronograma da pré-temporada do clube e se prepara para a Supercopa da Rússia, que será contra o Krasnodar, no sábado (13).

Na última segunda-feira (8), o meia-atacante foi titular em amistoso contra o Estrela Vermelha e marcou um gol. No entanto, a equipe de São Petersburgo não descarta uma negociação desde que a proposta atinja a expectativa de todas as partes.

Na atual temporada, o Zenit comemora o seu centenário, o que faz com que existe uma motivação interna por grandes conquistas. Além disso, os russos vivem a expectativa pelo fim do banimento de competições europeias.

Na Rússia, Claudinho conta com uma estrutura considerada impecável para se desenvolver e evoluir tanto na questão física, quanto tática. Além disso, o atleta conta com um bom salário e segurança para viver em uma das melhores cidades do país.

O meia-atacante nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do Flamengo, que precisará desenrolar um acordo com o Zenit nas próximas semanas. O jogador tem contrato até junho de 2027, o que dá segurança aos russos em busca de uma oferta mais vantajosa para si.

Não é a primeira vez em que o Rubro-Negro declara publicamente o interesse em repatriar o atleta, que brilhou com a camisa do RB Bragantino. Vice-Presidente de Futebol, Marcos Braz está em viagem na Europa para desenrolar algumas operações e aguarda por desfechos positivos.