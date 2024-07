Flamengo faz proposta pela contratação de Claudinho; entenda os desafios

Claudinho está na mira do Flamengo na atual janela de transferências (Divulgação / Zenit)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fez uma proposta ao Zenit, da Rússia, pela contratação do atacante Claudinho, segundo informação do "UOL". A oferta é maior em relação ao que havia sido apresentada em janelas de transferências anteriores.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Internamente, existe um otimismo pela chegada do ex-jogador do RB Bragantino nas próximas semanas, mas a operação é tratada com cautela. Apesar da vontade do atleta em vestir a camisa do Flamengo, o camisa 11 tem contrato com a atual equipe até junho de 2027.

Em 2021, os russos gastaram 15 milhões de euros (R$ 88,9 milhões na cotação atual) pela contratação de Claudinho. Além disso, o atacante fez 43 partidas pelo Zenit na última temporada, tendo marcado cinco gols, contribuído com nove assistências e sendo peça importante da equipe.

Os dirigentes do Flamengo fazem um "tour" pela Europa com o objetivo de desenrolar as negociações. Além de Claudino, o Rubro-Negro tem interesse nas chegadas de Marcos Antônio, da Lazio, e Lucas Paquetá, do West Ham.