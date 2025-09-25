Flamengo ou São Paulo? Paulo Nunes aponta quem se classifica na Libertadores
Equipes definem seu futuro na competição nesta quinta-feira (25)
Nesta quinta-feira (25), Flamengo e São Paulo definem seu futuro na Libertadores. Depois de vencer o jogo de ida no Maracanã, o rubro-negro vai até a Argentina enfrentrar o Estudiantes e pode até empatar para garantir a classificação para as semifinais. Já o Tricolor recebe a LDU e precisa reverter um placar de 2 a 0. O ex-jogador Paulo Nunes avaliou quem avança de fase nesses confrontos.
Segundo o ex-jogador, as duas equipes avançam de fase na Libertadores. Paulo Nunes destacou ainda que o São Paulo terá mais problema para reverter dois gols de diferença. Antes de finalizar, o comentarista apontou os confrontos da semifinal da Libertadores.
- Os dois passam. Só que o São Paulo vai ter mais problema, tem que reverter dois gols. O Flamengo também vai ter dificuldades lá, mas tem um time melhor. Palmeiras e São Paulo em uma semifinal, Flamengo e Racing na outra - disse Paulo Nunes, no programa "Segue o Jogo", da Globo.
Já classificado, o Palmeiras aguarda o vencedor de São x LDU, que se enfrentam às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (25). O mesmo acontece com o Racing (ARG), que enfrenta quem se classificar entre Estudiantes x Flamengo.
Veja as prováveis escalações de São Paulo e Flamengo na Libertadores
O São Paulo terá uma missão difícil pela Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão vai para as penalidades. Se vencer por três, se classifica diretamente.
A equipe vive o sonho de ter Lucas Moura e Oscar relacionados novamente. Com isso, uma provável escalação tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.
Já no Flamengo, a principal dúvida na escalação passa por Jorginho. Afinal, o meia, que está recuperado de um edema na coxa direita, viajou com a delegação para a Argentina. A tendência é que comece o jogo entre os titulares. Se isso não acontecer, De La Cruz deve jogar ao lado de Saúl.
Com isso, a provável escalação do Flamengo para encarar o Estudiantes é: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
