Autor de gol contra o Estudiantes, Zinho faz alerta ao Flamengo: ‘É importante’

O Flamengo enfrenta o Estudiantes, nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Para o confronto eliminatório, o Lance! entrou em contato com o ex-jogador Zinho, atual comentarista dos canais ESPN, que apontou o fator decisivo para a classificação Rubro-Negra.

De acordo com o ex-jogador, o Rubro-Negro não pode cair na pressão e catimba do adversário. Zinho tem a experiência de ter defendido o Flamengo contra o Estudiantes, há 33 anos atrás, pela Supercopa Libertadores. Na ocasião, ele chegou a marcar um gol, no Ciudad de La Plata, na vitória por 2 a 0 do clube carioca pelo torneio continental de 1991.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Previsão de um jogo muito equilibrado. Muito pela pressão, que vai existir no jogo, por parte da torcida, da atmosfera de dentro do estádio, do gol que o Flamengo levou no final do jogo com a polêmica da expulsão, tudo isso vai ser levado para campo. É importante que a equipe Rubro-Negra não entre no jogo da catimba, porque é a forma que o time argentino tem de igualar o jogo. Porque tecnicamente, o Flamengo é muito melhor - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Acho que o Flamengo ganha o jogo. Agora, tudo é possível. O adversário está motivado com o gol que fez fora de casa e pelas polêmicas. Se for para pênalti, são dois excelente goleiros. O Muslera é muito experiente, e o Rossi vive um grande momento. Os dois passam muita confiança. A pressão maior estará nos jogadores - concluiu.

Estudiantes x Flamengo

As equipes decidem as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (25). O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina.

Com a vitória na primeira partida, no Maracanã, por 2 a 1, o Flamengo entra em campo na busca de um empate para se classificar para a semifinal. Na próxima fase, o vencedor do confronto irá enfrentar o Racing, que eliminou na última terça-feira (23) o Vélez.