A janela de transferências no Brasil abre oficialmente nesta sexta-feira (3). Até o fim de fevereiro, clubes do País poderão contratar e inscrever jogadores para todas as competições que acontecem no primeiro semestre — respeitando, claro, o período de inscrição de cada torneio.

A janela de transferências foi criada na Europa na década de 1990 para regulamentar o negociação de jogadores. Com o passar dos anos, a Fifa adotou o modelo, limitando as trocas de direitos federativos entre países para dois períodos no ano. O Brasil passou a utilizar a janela de transferências no mercado interno apenas em 2022.

Este ano, além do período entre 3 de janeiro e 28 de fevereiro, uma nova janela será aberta no primeiro semestre entre os dias 2 e 10 de junho. O tempo adicional foi autorizado pela Fifa por causa do Mundial de Clubes, que acontece entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.

Para que um jogador esteja apto a atuar, ele precisa ser inscrito pelo clube obrigatoriamente no período da janela. As únicas exceções são os atletas que estão sem contrato — desde que ele tenha sido rescindido antes do fim da janela —, ou aqueles que se tornaram livres no mercado por força de legislação, como nos casos de rompimento por falta de pagamento.

Assim, caso um atleta não seja inscrito até 28 de fevereiro, ele só poderá atuar regularmente no país quando abrir a segunda janela do ano, entre 10 de julho e 2 de setembro.

Fonte: CBF/FIFA Período de transferências no Brasil Masculino 1ª janela 3 de janeiro a 28 de fevereiro Para o Mundial de Clubes 2 de junho a 10 de junho 2ª janela 10 de julho a 2 de setembro Feminino 1ª janela 17 de janeiro a 14 de março 2ª janela 10 de julho a 2 de setembro

Janela de transferências da Europa também está aberta

Os principais mercados do futebol europeu estão com a janela de transferências aberta desde a quarta-feira (1); alguns, porém, abrirão nos próximos dias.

No caso europeu, o atual período de negociação é o menos movimentado, já que ele acontece em meio à temporada no Velho Continente. Por lá, as principais contratações são feitas no início do segundo semestre. Por isso, a janela europeia deste início de ano termina mais cedo que a brasileira, entre o fim de janeiro e a primeira semana de fevereiro.

Apesar disso, a janela de transferências da Europa tem impacto também no futebol brasileiro. A provável saída de Luiz Henrique do Botafogo para o futebol francês ou italiano, por exemplo, acontece neste período.

O futebol asiático também permite transferências este mês. Na Arábia Saudita, mercado que tem levado grandes jogadores nas últimas temporadas, as negociações poderão ser feitas até o dia 30 de janeiro.